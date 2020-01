Fonseca insiste per il killer Mertens ma a Petrachi manca il sì del belga

Petrachi, con la supervisione di Fienga che è l’unico riferimento del futuro proprietario Friedkin, già guarda all’estate. E si muove, con largo anticipo, sul mercato, seguendo le indicazioni di Fonseca che ha chiesto 3 rinforzi per la nuova Roma, scrive Ugo Trani su “Il Messaggero”. Eccoli: l’attaccante che porti in dote gol in doppia cifra e capace di fare sia l’esterno che il vice Dzeko; la coppia di terzini, destro e sinistro, per arricchire la difesa a 4.

Il portoghese, prima di Natale, è uscito allo scoperto con il ds. “Mi serve un killer in area di rigore”. E il profilo ideale per il suo sistema di gioco: Mertens. Il belga del Napoli, 33 anni il prossimo 6 maggio, sarà libero il 30 giugno: contratto in scadenza. Il club partenopeo sa che sarà complicato trattenerlo, anche perché De Laurentiis non è disposto ad accontentarlo sull’ingaggio. Trattativa sospesa e spostata a metà febbraio.

La Roma, a fine 2019, ha invece aperto il contatto con l’entourage del calciatore e impostato il piano per portarlo nella Capitale. L’investimento, pur non dovendo pagare il cartellino, sarebbe comunque di primo piano: triennale da 4 milioni netti, bonus d’entrata di 5 e premio alla firma per il manager di 3. Operazione da circa 30 milioni (compreso lo stipendio lordo nelle 3 stagioni). L’acquisto, considerata l’età del belga, sarebbe in contrasto con il nuovo corso che punta sui giovani e su giocatori di 26-27 anni (gli over 30, invece, solo in prestito: vedi Mkhitaryan e Kalinic). Lo strappo alla regola, però, diventerebbe possibile per le caratteristiche di Mertens, titolare a sinistra e centravanti di scorta. Nella sede di viale Tolstoj sanno di dover ancora affrontare l’ultimo ostacolo. Non è l’ingaggio, ma il sì di Dries. Che, legatissimo al Napoli, preferirebbe andare all’estero per non passare da traditore.