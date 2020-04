Fonseca guarda lontano e cerca qualità e giovani

Videochat e telefonate per confrontarsi, parlare, analizzare profili e fare un punto della situazione sulla Roma del futuro. Petrachi e Fonseca, senza sapere se e quando finirà questa stagione già lavorano alla squadra del prossimo anno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Come ammesso dall’allenatore, il periodo di quarantena viene utilizzato anche per studiare alcuni video di nuovi calciatori (tra questi, ci sono quelli di Tete e Hurtado).

La linea guida che perseguirà la Roma l’ha indicata proprio Paulo qualche giorno fa: mix tra giovani di qualità e qualche elemento esperto, sulla falsa riga di quanto accaduto con Smalling e Mkhitaryan quest’anno.

A Trigoria – soprattutto non si dovesse raggiungere la Champions e Pastore più Dzeko restassero in rosa (annualmente costano 18,4 milioni lordi) – il paletto che si proverà invece a non oltrepassare sarà quello dei tre milioni netti (5,5 lordi). Con questi parametri vien da sé come alcuni nomi siano destinati a restare sogni primaverili.

Diverso il discorso per i calciatori di fascia media: un tentativo sarà fatto per Bonaventura. Dipenderà invece dal via libera di Fonseca se sarà recapitata o meno un’offerta al 24enne Kovalenko. Ma sarà la linea verde a farla da padrone, anche se in alcuni casi dovrà intrecciarsi con inevitabili ripercussioni economiche. In quest’ottica lo scambio Mandragora-Cristante (ipervalutando entrambi i cartellini) era una seria possibilità prima che il Covid-19 stravolgesse le nostre vite. Ora, a seconda delle future linee-guida nel mercato, le due società dovranno valutare se sarà ancora conveniente portare avanti con questi costi l’operazione.

Intanto a Trigoria sanno di poter contare sui 9 milioni che arriveranno dal riscatto obbligatorio di Defrel (l’unica eccezione è qualora il Sassuolo dovesse retrocedere) e stanno valutando come utilizzarli per Frattesi.