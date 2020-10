Fonseca: “Frenata normale. Date tempo a Mayoral”

Questa volta l’ingresso a 20 dalla fine di Dzeko non basta. La Roma non va oltre lo 0-0 contro i bulgari del CSKA Sofia, quarta forza del girone di Europa League, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Fonseca però non si scompone: “È normale vedere gare del genere con tanti cambi, mi assumo questo rischio. Chi ha giocato non può avere la stessa intensità degli altri. Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi con una circolazione lenta del pallone“. Sulla prestazione di Borja Mayoral: “È alla seconda partita, deve adattarsi al nostro calcio. Diamogli tempo“. È tornato Chris Smalling: “Si è allenato per pochi giorni, impossibile fargli giocare tutti i 90′. Vediamo come starà da qui a domenica“.