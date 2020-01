Fonseca fatalista: “Il pallone non voleva proprio entrare”

“Non è una questione di vacanze di Natale. – dice Fonseca a fine gara, come riporta Stefano Carina su Il Messaggero – Abbiamo probabilmente svolto una delle migliori settimane di lavoro della stagione. Non è stata nemmeno una questione di atteggiamento, abbiamo tirato 31 volte, il problema è che il pallone non voleva entrare. Anche in una gara non eccezionale abbiamo comunque avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato. Nei primi 7 minuti abbiamo avuto tre palle-gol. Avessimo segnato, sarebbe stata una gara diversa. È stata una di quelle partite che anche se avessimo giocato altri 90 minuti non avremmo mai segnato“.