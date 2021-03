Fonseca, fallito ancora l’esame: “Guida? Siamo alle solite…”

Doveva essere la serata per accorciare sul secondo posto. S’è trasformata in quella che vede la Roma scivolare fuori dalle prime quattro, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Quello che lascia maggiormente perplessi, dopo il match con il Milan, è l’approccio alla gara. Gli expected gol (statistiche che rappresentano il potenziale offensivo prodotto da una squadra in una determinata partita o le occasioni da gol potenziali) lo riassumono in parte: 1.20-3.25, in gran parte maturato proprio nei 20 minuti iniziali.

Fonseca, forse per la prima volta dall’inizio della stagione, prende atto di questa difficoltà negli scontri diretti: “In queste gare manca sempre qualche dettaglio, non possiamo fuggire dai risultati. Non vinciamo con le grandi. La verità è questa, non possiamo negarla. Siamo entrati male, il Milan ha creato tanto soprattutto sui nostri errori in fraseggio, abbiamo perso tanti palloni in uscita. E loro potevano ripartire, in velocità. Lo sapevamo che loro avevano giocatori che portano bene la palla, non dovevamo fare questo tipo di errori. Purtroppo siamo stai passivi nei primi 20 minuti, dopo abbiamo riequilibrato il match, giocando il nostro calcio. Il rigore per il Milan? Non voglio parlare di arbitri, non cerco scuse. Potrei farlo, qualcosa non mi è piaciuto ma non voglio trovare scuse“.

Il riferimento è probabilmente al contatto Mkhitaryan-Hernandez, che fatto gridare al rigore mentre l’arbitro Guida ha invece ravvisato un fallo dell’armeno. Ancora una volta il portoghese si contraddistingue per signorilità nel non cercare alibi. Anche se poi, ai microfoni di casa di Roma Tv e in conferenza stampa, qualcosa in più del suo malumore traspare: “Contro le grandi squadre c’è sempre lo stesso arbitro“.