Fonseca: “È questo lo spirito che mi piace”

“Chi gioca nella Roma deve essere ambizioso e coraggioso“. Il manifesto di Fonseca arriva dopo il 3-1 alla Spal, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

È un messaggio alla squadra che dopo la prova sconcertante di giovedì in Europa League, torna – in attesa di Cagliari-Lazio – al quarto posto: “I giocatori sanno che per me l’importante è il coraggio e l’atteggiamento. Dopo se mettiamo tutto in campo e non vinciamo, non è un problema“.

Fonseca si dice soddisfatto della prestazione: “Abbiamo disputato anche un buon primo tempo. All’intervallo il risultato non era giusto, nella ripresa la squadra ha creato. Tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento“.

Microfono a Pellegrini, al primo (mezzo) gol in campionato: “In ottica quarto posto la corsa si fa sempre più avvincente: non dobbiamo guardare la classifica, è troppo presto“. La squadra dopo la trasferta di Firenze si ritroverà in campo l’1 gennaio. Per l’occasione, la Roma ha deciso di aprire l’allenamento al Tre Fontane a media e tifosi.