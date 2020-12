Fonseca e De Zerbi si mettono in gioco

La sfida è ad alta quota. I punti raccolti sono fin qui gli stessi: 18. La Roma, in classifica, ne ha però 17 per la gaffe del Bentegodi (0-0 sul campo e 3-0 a tavolino per il Verona) e insegue il Sassuolo, scrive Ugoa Trani su Il Messaggero.

All’Olimpico (ore 15) resta comunque in palio la zona Champions. De Zerbi è già dentro (4° posto), Fonseca quasi (6°). Oggi lo scontro diretto, ieri la panchina giallorossa. Nel testa a testa della primavera 2019, Baldini e Petrachi scelsero il portoghese e scartarono il bresciano. Fonseca o De Zerbi, la Roma puntò insomma sul gioco. Sul calcio propositivo promosso dai due allenatori. Quello del Sassuolo oggi usa il 4-2-3-1, il sistema di gioco preferito da Fonseca, costretto però a virare sul 3-4-1-2 per ritrovare l’equilibrio.

“Loro hanno vinto le quattro partite giocate in trasferta, sono molto forti – dice Fonseca parlando del Sassuolo – Ci aspetta una gara aperta in cui entrambe le squadre vorranno il controllo del pallone“.

“La sconfitta della Roma a Napoli è stato un incidente di percorso – risponde De Zerbi – La squadra giallorossa ha una forte identità”.