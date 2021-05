Fonseca-Dzeko, l’alleanza forzata per l’ultima gioia prima dell’addio

L'allenatore vuole vincere la sua prima stracittadina e punta sul bosniaco andando oltre la lite di gennaio

Per chiudere al meglio la sua avventura in giallorosso, Paulo Fonseca si prepara a disputare domani sera tra le mura dell’Olimpico il suo ultimo derby della Capitale. La vittoria sarebbe un ottimo modo per salutare i tifosi, scrive Ugo Trani su Il Messaggero, che rimarrebbero comunque delusi per la gestione della stagione che vede il settimo posto da difendere, la sfortuna uscita dalle semifinali di Europa League contro il Manchester United e l’eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia. Saranno due gli elementi che Fonseca dovrà preparare al meglio per domani sera. Il primo riguarda il reparto difensivo, visto che la Roma ha subito 104 reti in 74 partite di serie A con il portoghese in panchina. Il secondo punto riguarda la zona offensiva, dove agirà Edin Dzeko. Il numero nove giallorosso a cui ha tolto la fascia da capitano ma che si preannuncia indispensabile se si vuole vincere la gara contro la Lazio. Sono tredici le stracittadine giocate dal bosniaco, 6 vittorie, 3 pari e 4 ko e soprattutto 3 gol realizzati.