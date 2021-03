Fonseca chiede la fiducia ai senatori

La Roma ha un progetto ambizioso perché ha molti giovani interessanti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non difetta nemmeno di senatori con alle spalle 200-300 partite. Fonseca ha provato a mescolare le diverse anime e il risultato all’inizio è stato soddisfacente. Il 6 gennaio la Roma vince per 3-1 a Crotone ed è terza a 3 punti dall’Inter e 4 dal Milan. Era soltanto una questione di tempo prima che la carta d’identità si facesse sentire per presentare il conto. Smalling, ad esempio, vive ormai un calvario. Sinora ha giocato 961 minuti in campionato.

La difesa della Roma è la decima in Serie A e Chris sembra essere proprio l’elemento mancante. Prima una distorsione alla caviglia, poi l’intossicazione alimentare, passando per un’infiammazione al ginocchio chiudendo con una lesione al bicipite femorale. Ora conta di ritornare col Napoli. Dzeko, invece, dopo il Covid e l’infortunio paga la lite con Fonseca. I numeri non sorridono nemmeno a Pedro che è partito a razzo prima di spegnersi. A lungo la Roma si è goduta Mkhitaryan, ma ora difficilmente lo vedremo prima di metà aprile.