Fonseca alza bandiera bianca: “Torneo scadente, colpa mia”

Ancora una volta il campionato della Roma finisce con largo anticipo. Nella passata stagione alla trentesima giornata (quinta a -15 dal quarto posto), quest’anno alla trentunesima (settima a -8). Rimane l’asso nella manica, rappresentato dall’Europa League, che però ora presenta l’ostacolo più duro: il Manchester United in semifinale, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Nel post-gara Fonseca appare dimesso. Il volto, la postura e la voce del tecnico dicono di più di quanto le parole – seppur pesanti – provino a spiegare: “Abbiamo sbagliato molto, i punti per rientrare ci sarebbero anche ma la corsa al quarto posto è diventata ormai molto difficile. La matematica non ci esclude ma devo essere onesto con chi mi ascolta, è molto difficile. L’Atalanta potrebbe essere uno stimolo in più? Sì, può darsi… Ma sarà complicato. Campionato deficitario? Mi assumo le mie responsabilità”.

Sono 7 i punti in meno conquistati dalla Roma contro le avversarie affrontate nel girone di andata: 17 contro 24. Quelli persi invece alla Roma dopo le gare disputate in Europa League ormai non si contano più: 21 sui 36 disponibili: “Se la squadra sta pensando più alla competizione europea, sbaglia. Credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto”. Inutile girarci intorno: la spina ormai è staccata. Adesso sarà importante non franare.