Fonseca, addio con l’eredità: “Qui giovani interessanti”

Il tecnico in questa stagione ha lanciato sette Primavera

Un successo che vale gli applausi di Mourinho sui social. La Roma supera 5-0 al Crotone segnando cinque gol nella ripresa che regalano una vittoria in campionato che mancava dall'11 aprile. I giallorossi si confermano così al settimo posto, passe-partout per la neonata Conference League: "La partita è stata seria, buona, anche nel primo tempo dove non abbiamo trovato la rete. Era importante gestire la stanchezza e ci siamo riusciti", la prima analisi di Fonseca. Ormai Paulo è consapevole che per le prossime tre giornate dovrà vivere con il fantasma dello Special One, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. "Che squadra lascio a José? Non è giusto parlarne. Ci ha fatto gli applausi via social? Io ho una pagina Instagram, ma la uso molto poco" spiega il tecnico. Sono intanto diventati 35 i calciatori utilizzati in stagione. Sette (Boer, Bamba, Tripi, Darboe, Zalewski, Milanese e Bove), arrivano proprio dalla Primavera di De Rossi senior che però, come lui, è ai saluti.