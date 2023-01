Follia in autostrada: scontri tra tifosi di Napoli e Roma

L'inferno sull'A1 scoppia intorno alle 13.30. Un quarto d'ora di guerriglia urbana violentissima all'altezza dell’area di servizio Badia al Pino est (Arezzo), dove nel 2007 venne ferito a morte il tifoso laziale Gabriele Sandri. A fronteggiarsi tra le corsie con cocci di vasi, lancio di bottiglie e bastoni e fumogeni sono i 150 tifosi del Napoli e circa 50 della Roma. I primi, diretti a Genova per la partita delle 18 contro la Sampdoria, sono in 350 ma non tutti partecipano agli scontri, i secondi, sono 150 e viaggiano verso Milano, dove è previsto alle 20 il match tra i giallorossi e il Milan. La polizia avrebbe già identificato tutti i giallorossi. Alle 14, riferisce Il Messaggero, la polizia stradale chiude l'autostrada. Il bilancio sono i quindici chilometri di auto in fila e un romanista (in codice giallo). In serata l’uomo è stato arrestato per rissa aggravata in flagranza differita. E per evitarlo, altri potrebbero avere deciso di non presentarsi in Pronto Soccorso. L'Italia rimane divisa in due fino alle 15.45, quando l'A1 viene riaperta.