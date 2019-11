Florenzi, una chance a Monchengladbach

Prima della nuova pausa, la Roma ha due gare fondamentali: Monchengladbach e Parma. Grazie all’arbitro Collum quello in Germania è divenuto uno snodo cruciale: se i tedeschi vincono, raggiungono i giallorossi in classifica, scrive Stefano Carina su “Il Messaggero”. In Europa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Florenzi, reduce da 4 panchine di fila. In coppa torna anche a Fazio, rimasto a riposo contro il Napoli per la squalifica. Spera in una chance Juan Jesus che ieri non ha fatto mancare il suo sostegno a Balotelli che a Verona ha reagito alle provocazioni e ai fischi del pubblico di casa interrompendo il gioco e calciando il pallone in curva. In mediana, visto l’esiguo numero degli interpreti, giocheranno gli stessi. Perotti concederà riposo ad uno dei trequartisti. Presumibilmente a Pastore.