Florenzi-Milan, accordo vicino. Ma per il regista serve un’altra cessione

Mourinho vorrebbe un centrocampista ma serve una cessione

Florenzi, atto terzo. Il terzino è vicino al Milan in prestito, non c'è ancora l'accordo sulla formula del riscatto. I rossoneri chiedono un semplice diritto, la Roma invece che a determinate condizioni si tramuti in obbligo, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Schermaglie che tuttavia non inducono a pensare che il trasferimento possa saltare. Anche perché il Milan ha già l'accordo con il calciatore.

La partenza del laterale non basterà comunque per inserire nella rosa il regista richiesto da Mourinho. Sia per una questione di costi che per un semplice conteggio numerico. Ad oggi sono a disposizione Cristante, Veretout, Villar, Diawara, Darboe e all'occorrenza Pellegrini che in giornata dovrebbe avere novità sul rinnovo. Previsto infatti un nuovo incontro tra gli agenti e Pinto. Si potrà obiettare sulla qualità degli interpreti, se ci sia un vero regista ma non sul numero. Sono 5 per due posti, più Bove che andrà in prestito. Tradotto: se non ne parte almeno uno difficilmente si potrà affondare il colpo per uno tra Zakaria e Anguissa. Un overbooking che rallenta anche le operazioni legate ad un difensore. Mourinho ha 4 calciatori nel ruolo. Il calciatore individuato ad inizio mercato per rafforzare il reparto era Senesi. La risposta però per tutti è stata la stessa: se non cediamo (nel caso, attenzione a Ibanez), rimaniamo così.