Florenzi, Jesus e Perotti, esuberi per la Roma

Perin; Demiral, Rugani, Juan Jesus, Florenzi, Kessie, Emre Can, Ghoulam; Politano, Mandzukic, Perotti. Una vera e propra formazione degli esuberi, scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero. Nell’Inter, Conte ha di fatto messo alla porta Politano che a Trigoria scambierebbero volentieri con Florenzi, un altro esubero di lusso di questo campionato. Il capitano romanista è stato bocciato da Fonseca per scelta tattica: il manager portoghese non lo ritiene affidabile come terzino. Ecco che Lucci, procuratore dell’esterno classe ‘91, lo ha proposto pure alla Juventus e alla Fiorentina per trovargli una sistemazione nell’anno dell’Europeo.