Florenzi e il Valencia, amore a prima vista. I tifosi già lo adorano: “Resta con noi”

La carica emotiva e il senso di rivalsa dopo essere stato bocciato dalla sua Roma hanno inciso positivamente nell’animo di Alessandro Florenzi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Sabato sera, infatti, il terzino ha fatto breccia nei cuori dei tifosi del Valencia con una prestazione che ha lasciato tutti sbalorditi: un eurogol sfiorato con un tiro al volo dal limite dell’area diretto sotto l’incrocio e parato da Blanco, contrasti vinti, recuperi, passaggi precisi almillimetro e una eccellente fase difensiva e offensiva.

“Ti amo, che gran giocatore“, ha scritto un tifoso su Twitter.Ma le dimostrazioni d’affetto sono andate anche oltre i semplici complimenti per la partita, perché c’è chi, dopo soli 53 minuti in campo, non se ne vorrebbe più privare pur sapendo che si tratta di un prestito secco: “Ha iniziato alla grande, è un acquisto fondamentale per i nostri obiettivi. Abbiamo un terzino per i prossimi anni“.E non mancano le esagerazioni: “Dal Mestalla non si muove. Pallone d’Oro subito”.