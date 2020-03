Figc, per lo scudetto spuntano i play off

La serie A vuole in tutti i modi provare a chiudere il campionato, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero. Ieri durante il consiglio straordinario della Figc, il focus è stato solo su questo.

La massima serie si trova stretta tra le date ormai esaurite di un calendario più intasato che mai e i paletti, ora meno ferrei, dell’Europeo.

Difficile trovare una soluzione perché nessuno sa davvero cosa fare, per il semplice fatto che non esiste una regola e nemmeno un precedente. Si naviga a vista per la situazione potrebbe peggiorare. La speranza è quella di tornare in campo il 3 aprile (data fissata dal governo) ma nulla può essere escluso. Le Leghe hanno deciso di riaggiornarsi il 23 marzo con l’obbligo di prendere una decisione. Chiaro che la Figc sia in pressing sulla Uefa perché un rinvio dell’Europeo darebbe ossigeno a tutto il movimento. Le ipotesi dovranno essere votate, poi l’ultima parola spetterà alla Figc.

Si cercherà di andare avanti con il campionato fino alla fine di maggio. La seconda ipotesi vede titolo e retrocessioni stabiliti attraverso i playoff e i playout, la terza prevede la classifica congelata senza assegnare lo scudetto 2019-20,