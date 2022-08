Fiducia a José e alla squadra

Per fortuna sono arrivati i rinforzi per il tecnico, anche se gli inserimenti saranno rapidi e forzati

Si comincia oggi e si va avanti per un mucchio di partite fino al 18 settembre, una ogni tre giorni. Per fortuna sono arrivati i rinforzi per Mourinho, anche se gli inserimenti saranno rapidi e forzati, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'.

E forse il mercato in uscita e in entrata non è ancora finito. Il calendario poi non è ostile: è già un pizzico di fortuna. Molto adesso è nella testa di Mou e nelle gambe della squadra ma la prova del secondo tempo di Torino suggerisce l’ottimismo. La difesa -a tre o a quattro- è solida, ben protetta e abbastanza attenta ai falli.

The Wall, Smalling, fa benissimo il perno. Il centrocampo cerca un suo assetto rapido, ma bisogna tenere conto del lavoro dei laterali e dell’avversario. Però in quella zona è Mou il genio, soprattutto a partita in corso.

In attacco abbiamo visto quanto ci manca lo spaccapartite Zaniolo, ma è arrivato il Gallo Belotti d’aiuto a Dybala e Abraham. Possiamo stare sereni, c’è il Monza ad ostacolarci oggi all’Olimpico. E sono feriti, arrabbiati per le tre sconfitte. Ma non depressi: non è nel loro spirito. Dunque, uno stadio esaurito e bollente aspetta una bella vittoria di una squadra concentrata e rapida.