Feyenoord, città blindata. Setacciati alberghi e b&b

Oggi sarà il d-day, quello in cui le autorità avranno il polso reale di quanti tifosi olandesi prenderanno davvero la rotta per Roma e per l'Olimpico, scrivono Alessia Marani e Camilla Mozzetti su Il Messaggero. A Napoli ieri sera erano meno di cinquanta, arrivati in aereo. Domani alle 21 è in programma il ritorno di Europa League tra la Roma e il Feyenoord e la tensione è alle stelle. La città sarà blindata come in occasione dei match più a rischio. Arrivi "pericolosi" nella Città Eterna al momento non sono stati intercettati dalla Questura, anche se il personale della Digos ha già passato in rassegna alcune strutture alberghiere dove sono approdati i primi turisti olandesi.