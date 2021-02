Festa Roma, ansia Dzeko

La qualificazione, ipotecata una settimana fa in Portogallo, diventa ufficiale. La Roma, come nella stagione scorsa, è agli ottavi di Europa League, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Dopo lo 0-2 dell’andata, ecco il 3-1 del ritorno all’Olimpico: eliminato, dunque, il Braga. Oggi, all’ora di pranzo (ore 13), i giallorossi conosceranno la prossima rivale nel sorteggio di Nyon. Il menù sarà abbondante: big per tutti i gusti. Il Tottenham, lo United, l’Arsenal, l’Ajax e anche il derby italiano con il Milan, da affrontare domenica in casa. Così Fonseca avrà la possibilità di riscattare la figuraccia nella passata edizione: ko contro il Siviglia e lezione di Lopetegui il 6 agosto a Duisburg. Intanto ha però fatto lievitare i ricavi del club nel torneo: i Friedkin, senza ancora contare i diritti tv che si calcoleranno a fine competizione, hanno già incassato 11,94 milioni.

Dzeko, invece, non riesce proprio a sorridere come vorrebbe: suo il gol per risolvere subito la pratica, prima di farsi male. Risentimento all’inguine: è in dubbio per la sfida contro i rossoneri di Pioli.