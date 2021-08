Femminile, c’è una Roma che già vince: battuto il Psg

La sensazione è che le ragazze allenate da Spugna si siano sensibilmente avvicinate alla Juventus e al Milan. In poche parole: per lo scudetto ci sono

Alla vigilia aveva chiesto coraggio alle sue ragazze Alessandro Spugna. E il tecnico giallorosso è stato accontentato: una Roma bella, soprattutto nel primo tempo, le suona al Psg campione di Francia nella semifinale della Amos Women's French Cup. Finisce 1-2: reti di Giugliano al 2' e di Serturini nella ripresa. Nel mezzo il momentaneo pari di testa di Dudek che però non ha per nulla scalfito le certezze di una squadra che ha proposto calcio dal primo all'ultimo minuto. La sensazione - scrive 'Il Messaggero' - è che le ragazze allenate dal tecnico piemontese si siano sensibilmente avvicinate alla Juventus e al Milan. In poche parole: per lo scudetto ci sono, eccome, anche le giallorosse.

Perché una squadra che affronta con la personalità vista ieri una delle formazioni più quotate nel panorama internazionale non si può nascondere. Soprattutto pensando alle assenze che ancora ci sono. Quella vista a Tolosa è stata una Roma tosta. Mourinhiana: non solo perché Spugna ha mandato in campo la sua squadra con il 4-2-3-1, ma anche per l'atteggiamento visto in campo. Compatte le giallorosse, abili a chiudere tutte le linee di passaggio e soprattutto veloci nel ripartire