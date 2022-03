Felix Afena fa le ore piccole: Mourinho lo rimanda in Primavera

L’attaccante paga anche il fatto che proprio la scorsa settimana la società aveva chiesto più attenzione alla rosa

Una “leggerezza” pagata cara. Felix è tornato ad allenarsi con la Primavera (ieri al suo posto con la prima squadra c’era Persson). Una decisione presa da Mourinho all’indomani di una serata in discoteca del ghanese, conclusasi in tarda nottata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Vivendo nel convitto del Fulvio Bernardini, il rientro dell’attaccante – insieme ai compagni Tahirovic e Oliveras – non è passato inosservato. E quando il tecnico ne è venuto a conoscenza, ha deciso di retrocederlo. Lo Special c’è rimasto male: Felix è una sua creatura, è lui ad averlo lanciato, premiato dopo la doppietta con il Genoa con l’acquisto di un paio di scarpe di marca e confermato, nonostante le ultime prestazioni sottotono. L’attaccante paga anche il fatto che proprio la scorsa settimana la società aveva chiesto più attenzione alla rosa, dopo l’escursione nel post-Verona di Zaniolo e El Shaarawy in un locale vicino all’Olimpico. Ora tocca a Felix riconquistarsi la fiducia di Mou.