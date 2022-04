Febbre giallorossa: venduti quasi 20 mila biglietti in ventiquattro ore

La fase di vendita libera comincerà invece alle ore 12 di mercoledì e ogni tifoso potrò acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione

Neanche il tempo di godersi la vittoria sul Bodo che gli abbonati si sono scatenati alla caccia del biglietto per la gara in casa contro il Leicester del 5 maggio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non appena è stata aperta la vendita, 10mila persone hanno tentato di accedere al portare per assicurarsi il posto e in meno di un’ora sono stati staccati 2.000 tagliandi. Numero salito a 17mila (sui 21mila complessivi riservati agli abbonati) nelle 24 ore successive. I costi: 10 euro Curve e Distinti, 14 Tribuna Tevere e Monte Mario. La fase di vendita libera comincerà invece alle ore 12 di mercoledì e ogni tifoso potrò acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. I prezzi saranno comunicati il giorno stesso dell’apertura. Gli abbonati potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti per amici e parenti. Febbre giallorossa anche in campionato: per Roma-Bologna e Roma-Venezia già staccati 50 mila tagliandi.