Falcao accusato di molestie lascia il Santos: “Tutto falso”

Il Divino: "Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine del club"

Redazione

Paulo Roberto Falcao è stato accusato di molestie sessuali da una dipendente dell'hotel in cui vive in Brasile. La donna, che svolge la mansione di receptionist, lo ha denunciato il 4 agosto rilasciando una lunga testimonianza dell'accaduto al dipartimento per la difesa delle donne, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il dirigente, fresco di dimissioni dal Santos, avrebbe toccato il braccio della donna con le sue parti intime. Versione confermata anche dall'avvocato dell'addetta alla reception, aggiungendo che non è stato necessario l'esame medico forense perché l'episodio non ha lasciato tracce visibili. La molestia si sarebbe ripetuta anche una seconda volta, suscitando l'imbarazzo della vittima e spingendola a presentare la denuncia. Il caso ha suscitato un enorme clamore in Brasile, inoltre, il club sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia.

Anche per questo Falcao è stato costretto a presentare le dimissioni dal ruolo di coordinatore sportivo. "Per rispetto ai tifosi del Santos, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra, ho deciso di lasciare l'incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine del club. Per quanto riguarda l'accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti" ha scritto il Divino sui social.