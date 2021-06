Everton in pressing su Smalling

Pinto confida di chiudere quanto prima le operazioni di Xhaka e Rui Patricio in entrata, ma deve allo stesso tempo iniziare a sfoltire la rosa

Il general manager confida di chiudere quanto prima le operazioni di Xhaka e Rui Patricio in entrata, ma deve allo stesso tempo iniziare a sfoltire la rosa. Pau Lopez interessa al Granada e al Marsiglia che ha chiesto informazioni anche su Under (possibile pedina di scambio per avere Kostic dall'Eintracht Francoforte). Nzonzi è vicinissimo al Benfica, mentre l'Everton è in pressing su Smalling. Infine, Antonucci è ad un passo dal Cittadella: accordo triennale.