Europeo, Roma resta una città aperta

Il governo italiano ha detto sì. O meglio, ha ribadito quell’apertura concessa già nei giorni scorsi, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero. Ma stavolta ha tutta un’altra valenza perché il sì è pieno. E’ arrivato il via libera per il 25% degli spettatori all’Olimpico e Roma sarà una città aperta per i tifosi. La conferma è arrivata ieri pomeriggio da Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, con una lettera al presidente della FIGC Gravina. Quest’ultimo ora metterà a punto un piano strategico per i protocolli, per i quali la UEFA ha messo a disposizione due milioni di euro. La FIGC ha già pronti dei piani sulla scelta dei tifosi (vaccinati, tampone negativo o molecolare che attesti gli anticorpi). L’accesso all’Olimpico sarà consentito solo indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento anche all’interno. Al momento si parla di una forbice tra i 16 mila e 18 mila spettatori.