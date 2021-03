Europei a Roma, la Figc apre ai tifosi: “Ma sul pass vaccinale decida il Cts”

Tra poco più di due settimane Roma conoscerà il suo destino all’Europeo. Per quella data infatti l’Uefa ha convocato un summit con le 12 città ospitanti, per sapere chi è in grado di aprire gli stadi ai tifosi, almeno parzialmente, e chi no. Non è un dettaglio da poco: il numero uno del calcio europeo, Aleksander Ceferin, qualche giorno fa ha ribadito che un Europeo senza pubblico “non è un’opzione”. La Federcalcio da mesi si sta muovendo a fari spenti, scrivono Emiliano Bernardini e Lorenzo De Cicco su “Il Messaggero”. Nelle scorse settimane si sono succeduti diversi incontri col Cts e con il governo per tracciare una linea. Netta. Al momento si punta a far entrare il 30% dei tifosi. All’Olimpico, sarebbero poco più di 20 mila persone.

Il Campidoglio, come anticipato ieri dal Messaggero, ha lanciato un’altra proposta: arrivare al 50% di spettatori, purché muniti di pass vaccinale, la famosa green card di cui discute l’Unione europea. L’ipotesi è stata avanzata giovedì in un vertice tra l’assessore al Turismo della giunta Raggi, Andrea Coia, e il direttore dell’Ufficio speciale Uefa 2020 di Roma Capitale, Diego Porta. La proposta dalle parti di via Allegri è stata accolta con piacere, sarebbe un modo per allargare ulteriormente le presenze sugli spalti, anche se naturalmente il presidente federale Gravina ribadisce che “le decisioni finali spettano sempre a Governo e Cts”. Quella di aprire ai vaccinati era una idea di cui si stava già discutendo in seno alla Figc. Non solo: è stata vagliata l’ipotesi di far entrare tifosi col test negativo o guariti di recente, quindi con gli anticorpi al Covid.