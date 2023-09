Europa League, giovedì debutto con il Tiraspol: torna Belotti

Giovedi la Roma sarà a Tiraspol (Moldavia) dove affronterà lo Sheriff per la gara d'esordio di Europa League (ore 18.45). Mourinho avrà l'opportunità di ruotare la formazione titolare in vista della trasferta di Torino (domenica 24). In attacco partirà titolare Belotti, ad affiancarlo El Shaarawy, o Lukaku per mettere minuti nelle gambe, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Azmoun è ancora out. Riposerà Dybala, almeno dall'inizio. Resterà a guardare Renato Sanches, mentre Aouar proverà a recuperare (ieri era in tribuna). In cabina di regia giocherà Paredes e le mezzali saranno Cristante e Bove. Non si muoverà dall'infermeria Pellegrini, rientrato dalla Nazionale con un problema all'adduttore.