Europa League, Fonseca ritrova il suo Braga

È un sorteggio suggestivo quello di Europa League per la Roma, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero. Un ritorno al passato per il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, che affronterà il Braga (sarà il primo scontro tra i due club). Una squadra che non ha mai dimenticato per aver allenato qualche anno fa, nella stagione 2015-16, per poi trasferirsi in Ucraina, allo Shakhtar. Un’esperienza felice, avendo vinto la Coppa di Portogallo contro il Porto, il 22 maggio 2016 (6-4 dopo i calci di rigore, 2-2 al 120′). “È una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore (Carlos Carvalhal, ndc). Credetemi, sarà una gara difficile. So di cosa parlo. Sono un gruppo giovane, ma giocano bene. È un club ambizioso e in crescita e noi non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una qualificazione semplice. Certo, non nascondo che per me sarà una gara speciale visto che ho allenato lì e ho tanti amici lì“.

Appuntamento all’andata dei sedicesimi, il 18 febbraio 2021 (ore 18.55), quando Paulo tornerà nello stadio Comunale (il ritorno, invece, è previsto il 25 febbraio 2021 alle 21). Attualmente il Braga è quarto nel campionato lusitano con 18 punti in nove partite, a cinque lunghezze dalla capolista, lo Sporting Lisbona. Il Braga gioca sia con la difesa a tre sia con il 4-2-3-1 e nel suo girone è arrivato secondo. Diversi i giocatori da tenere sotto controllo: l’attaccante Paulinho, Galeno e Gaitan (ex Atletico Madrid), oltre che Abel Ruiz.