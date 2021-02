Esperienza, gol e assist: è Micki l’altro Edin

Il match di questa sera tra Roma e Milan passerà perlopiù dai piedi di Mkhitaryan e Ibrahimovic: “Miki è decisivo per noi, Ibra per loro. Sono due grandi giocatori che stanno facendo un’ottima stagione”, le parole di Fonseca. Avversari stasera, compagni ieri. Insieme hanno giocato con il Manchester United (dal 2016 sino al gennaio del 2018) istaurando un feeling particolare. A tal punto che sapendo come spesso e volentieri lo svedese amasse paragonarsi a una divinità, quando i Red Devils atterrarono a Rostov per una gara di Europa League, Miki si girò verso di lui e disse: “Ora vedrai chi è il vero Dio”, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Ad attendere l’armeno, infatti, c’erano centinaia di connazionali che urlavano il suo nome.