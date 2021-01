Emergenza totale con lo Spezia, davanti soltanto Mayoral e Perez

Paulo Fonseca è in emergenza e rivoluziona totalmente il reparto offensivo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Per la prima volta in campionato la Roma comincerà la gara contro lo Spezia di oggi (Olimpico ore 15) senza nessuno dei suoi tre attaccanti titolari. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro, infatti, sono stati esclusi dalla lista dei convocati. Per risalire all’ultima volta che nessuno dei tre è partito dal 1′ bisogna tornare alla partita in trasferta di Europa League contro il Cluj del 26 novembre (vinta dalla Roma 2-0): all’epoca il reparto era composto da Perez, Pellegrini e Mayoral.

In lista le uniche riserve in attacco sono i ragazzi della Primavera Podgoreanu, Providence e Tall, a centrocampo, invece, ci sono Feratovic e Darboe. E tornerà in mediana la coppia Veretout-Villar, ai lati ci saranno Karsdorp e Spinazzola. In difesa la linea composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla è quella più scontata (Mancini è squalificato), ma c’è da considerare anche l’ipotesi Cristante che potrebbe prendere il posto di Kumbulla, che non ha mai conquistato la fiducia dell’allenatore, anche a causa del Covid che lo ha tenuto fermo per una ventina di giorni..