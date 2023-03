Emergenza col Sassuolo: Kumbulla si candida, Dybala fa gli straordinari

È il momento delle scelte. Tre partite in una settimana costringono José Mourinho a centellinare le energie di tutti. Ieri Andrea Belottinon sarà disponibile contro il Sassuolo, ma Mourinho conta di recuperarlo, magari con un tutore, per l’Europa League o per il derby. Out anche Pellegrini, anche lui dovrà rispettare un turno di stop, così come Llorente e Solbakken. Formazione (quasi) obbligata - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - quella che Mourinho schiererà contro la squadra di Dionisi, considerando anche la squalifica di Cristante.