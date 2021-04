ElSha, Kumbulla, Smalling e Spinazzola. Il poker di rientri che fa sorridere Fonseca

Ieri hanno preso parte per la prima volta da settimane all’allenamento con la squadra

Il lungo periodo di stop è terminato: Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla sono a un passo dal rientro in campo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Passo in avanti decisivo in vista della partita contro il Cagliari di domani (Sardegna Arena ore 18), ma soprattutto per la prima semifinale d’andata di Europa League di giovedì prossimo con lo United (Old Trafford ore 21). I progressi dei quattro giocatori saranno valutati dal tecnico quotidianamente, ma già oggi qualcuno entrerà nella lista dei convocati. A Cagliari scenderà in campo una formazione composta prevalentemente da seconde linee per consentire ai titolari di rifiatare in vista dei Red Devils. In porta tornerà Mirante; la linea difensiva sarà composta da Mancini, Cristante e Fazio, gli esterni di centrocampo saranno Karsdorp e Peres, i centrali Diawara e Villar, sulla trequarti Perez e Mkhitaryan, in attacco Mayoral.