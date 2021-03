El Shaarawy, un Faraone cuore di Roma

“Desiderato, cercato e trovato! Un gol e una prestazione da grande squadra… Serata speciale!”. Così El Shaarawy dopo la rete realizzata contro lo Shakhtar, direttamente dal suo account Instagram. Stephan non vedeva l’ora di raccontare questo momento. Sono passati quasi due anni dalla “fuga” milionaria in Cina, poi la pandemia vista da vicino, l’esilio a Dubai per gli allenamenti e il ritorno a Roma, con il Covid addosso. In lui, scrive Alessandro Angeloni su “Il Messaggero”, c’era il sogno di tornare a casa. Giusto il tempo per ritrovare la condizione, per competere per un posto, nella Roma e in Nazionale, alle porte dell’Europeo. Stephan ha terreno da recuperare, ma la strada è stata calpestata. Nella capitale si sente apprezzato: la rete allo Shakhtar gli ha restituito il sorriso, ora si risente al centro del mondo. Di occasioni ne avrà ancora, anche perché Mkhitaryan, ieri in stampelle a Trigoria, dovrà stare fermo per un po’. Fonseca lo apprezza, ha aspettato il momento giusto per rilanciarlo. Anche Mancini ci punta: lo vede come vice Insigne e una maglia è disposto a lasciargliela.