El Shaarawy cerca spazio. Tifosi giallorossi pronti all’esodo

È un'opzione. Anzi, una signora opzione. Magari da giocarsi a partita in corso, scrive Gianluca Lengua su il Messaggero. Perché se a Verona l'idea di Mou (oggi in conferenza stampa alle ore 14) è quella di lanciare la formula fantasia (Aouar e Pellegrini insieme in mediana con Dybala vicino a Belotti in avanti) e magari non osare inizialmente troppo con gli esterni (favoriti Karsdorp e Zalewski), contro la Salernitana El Shaarawy ha faticato nel ruolo di seconda punta. E allora, la sensazione è che il Faraone possa torna sulla fascia. Come cambio in corsa, per regalare quella superiorità numerica che di rado la Roma ha trovato domenica scorsa contro la squadra campana. Giallorossi che al Bentegodi saranno seguiti da tremila tifosi, per il primo esodo stagionale.