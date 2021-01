El Shaarawy ancora positivo. Mirante ok

Stephan El Shaarawy aspetta il nuovo tampone questa mattina e spera di risultare negativo al Covid-19 per tornare subito a indossare la maglia della Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il Faraone è in isolamento in un hotel dell’Eur. Questa mattina svolgerà un nuovo test. Quando avrà il via libera firmerà un contratto da due anni e mezzo a 3,5 milioni l’anno. In settimana è atteso anche Bryan Reynolds, pure lui fermato dal Covid. Notizie dal campo: Mkhitaryan prova a recuperare per il Verona. Più difficile Pedro, che è ancora ai box. Torna invece Mirante, che ha smaltito i problemi fisici.