Effetto derby, disastro Roma anche in Coppa

Il derby lascia il segno. La Roma, nervosa e contratta, esce dalla Coppa Italia, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. In campo si arrende contro lo Spezia (martedì affronterà il Napoli nei quarti) ai supplementari (2-4), ma la figuraccia è un’altra. I giallorossi avrebbero comunque perso anche a tavolino (0-3): troppe 6 sostituzioni. L’Ifab, l’organo che si occupa di modificare le regole del calcio, lascia liberi gli organizzazioni del torneo di decidere: in Italia è stato deciso di fermarsi a 5. Fonseca sabato si gioca il posto. Proprio contro lo Spezia.

La Roma, in partenza, fa peggio che contro la Lazio. Nel derby 2 reti incassate in 23 minuti, in coppa ne sono bastati 15. Rigore di Galabinov per lo sgambetto di Cristante a Maggiore, leggermente spinto da Mancini che se lo fa scappare e raddoppio di Saponara, su assist di Galabinov e soprattutto su rinvio corto di Kumbulla ripreso da Deiola inizia l’azione del bis. I giallorossi vanno subito in tilt davanti al 4-3-3 di Italiano che predica il calcio più semplice che ci sia: corsa, sacrifico e organizzazione.

Agli errori difensivi, proprio come nel derby, si sommano nella circostanza anche quelli offensivi. Su invito di Pedro, Mayoral sbaglia la chance per il pareggio. Si riscatta parzialmente, però, quando chiude bene il triangolo con il compagno e manda in porta Mkhitaryan che fa centro di classe: pallonetto sull’uscita bassa di Krapikas. La Roma della ripesa, comunque, è più aggressiva. Soprattutto quando interviene Fonseca dalla panchina dando spazio a Karsdorp per Spinazzola e a Veretout per Villar. Finalmente l’incontrista in campo.

La formula di partenza, con la coppia di palleggiatori in mediana, non ha funzionato. Al centro della difesa, come se non bastasse, c’è Cristante. Non è, però, la notte di Mayoral: il centravanti di scorta sembra svagato. Gravi gli sgorbi davanti alla porta in solitudine. Ecco Dzeko per Mayoral all’alba dei supplementari, ma la Roma si ritrova presto in 9: espulsi Mancini dopo un minuto (doppia ammonizione) e Pau Lopez qualche secondo dopo. Debutto stagionale per Fuzato e in campo anche Ibanez (6° cambio, vietato), rinunciando rispettivamente a Pedro e Cristante. L’ex Verde di testa e, nel finale, Saponara, firmano l’impresa per lo Spezia. Il ko potrebbe essere fatale a Fonsseca.