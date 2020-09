Edin, un finto nueve nello stadio Bentegodi

“Che ci faccio qui?” avrà pensato Dzeko scolpito nel marmo in panchina: come un cartonato messo in tribuna a fare pubblico e colore. Un “finto nueve” molto particolare, uno spaventapasseri, scrive Piero Mei su “Il Messaggero”. E’ malinconico che le storie dei capitani debbano sempre scivolare nell’amaro. Bella la presenza, invece, di Friedkin padre e figlio in tribuna, in mascherina e distanziati: il popolo giallorosso non era più abituato a proprietari sugli spalti. Ora ci vorrebbe anche una squadra in campo. Con possibilità di cambi in corsa: a proposito, qualcuno avverta Fonseca che sono ancora cinque.