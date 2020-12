Edin, quattro reti in cinque partite: al Dall’Ara il gol è una tradizione

Vedi il Dall’Ara e poi segni. A Dzeko capita spesso, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. In carriera, 4 volte su 5. Da quando è alla Roma, soltanto in un’occasione (nel 2018-19, successo giallorosso per 2-1) Edin sotto la Torre è rimasto a secco. Altrimenti quello rossoblù è un campo nel quale si trova particolarmente a suo agio: in rete nel 2-2 nella stagione d’esordio in serie A, bis nelle due successive (vittoria per 3-0 e 1-1), per poi riprendere il feeling – dopo 90 minuti di pausa – lo scorso anno con il gol-vittoria al 94′ di testa su assist di Pellegrini. Il bosniaco vuole continuare con la tradizione anche perché mai come stavolta ha bisogno di segnare.

Mihajlovic, che lo conosce bene, ieri si è augurato che non sia in forma: “Se facciamo come con Lukaku, uno come lui non si ferma. Dzeko fa reparto da solo, magari a causa del Covid non è ancora al top“. Una speranza, quella del tecnico serbo, che Fonseca ha però rimandato, almeno a parole, al mittente: “Edin sta meglio“. Che non equivale a dire «sta bene» ma almeno un po’ si avvicina. La palla passa al campo.