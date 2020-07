Edin a muso lungo, gol senza esultare

Scoppia il caso Dzeko dopo il gol contro il Verona, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L’attaccante ha scelto di non esultare rendendo pubblica la polemica per le voci che lo proietterebbero lontano dalla Capitale. Il bosniaco non segnava da Roma-Sampdoria e nei giorni scorsi sono cominciate a circolare sia le indiscrezioni di mercato (su di lui Inter e Juventus) sia alcuni interrogativi sulla sua forma e sullo stipendio di 7,5 milioni, troppo oneroso per un club con le casse in rosso.