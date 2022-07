Ed è subito Paulo-mania

Ultimato il passaggio alla Roma, per Paulo Dybala l'obiettivo principale diventa entrare in forma per dare il proprio contributo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Si parte dalla necessità di perdere quei pochissimi etti in più di cui parla qualche spiffero, con cui la Joya si sarebbe presentata nel ritiro portoghese: serve cautela viste anche le noie muscolari che hanno accompagnato il giocatore la scorsa stagione.