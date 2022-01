Ecco Calvarese, l’arbitro consulente

L'ex direttore di gara sarà a disposizione di tutti, dirigenti e gruppo squadra per delucidazioni sui singoli episodi, soprattutto quelli controversi

Gianpaolo Calvarese da Teramo, ex arbitro, 157 partite dirette in serie A, è da qualche giorno un consulente della Roma per volontà di Tiago Pinto, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero L’ex direttore di gara non dovrà stare a contatto con gli arbitri designati per la Roma, ruolo che continuerà a ricoprire Vito Scala, ma sarà a disposizione di tutti, dirigenti e gruppo squadra per delucidazioni sui singoli episodi, soprattutto quelli controversi, emersi durante le partite. Si occuperà di formazione e match analyst. Un tutor, un moviolista personale. Sarà in cattedra a Trigoria un paio di volte a settimana per le analisi delle gare e per spiegare regolamento e uso del Var. Lezioni che verranno impartite a calciatori, tecnici e pure ai dirigenti stessi. Calvarese, riferiscono da Trigoria, è una figura voluta dalla direzione sportiva. E chissà se questa scelta servirà anche a normalizzare i rapporti con gli arbitri, visto che qualche problema fino a oggi c’è stato…