E’ una Roma ancora da trovare

Aspettando Lukaku , la Roma continua a perdere terreno in campionato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Un punto con la Salernitana, nessuno ieri sera con il Verona e la zona Champions lunedì sera già rischia di essere distante 5 lunghezze . È chiaro che non tutte le giornate capiterà che Rui Patricio regali un gol agli avversari (clamorosa la papera in avvio con un tiro senza pretese di Terracciano non trattenuto e tap-in vincente di Duda) ma questa falsa partenza deve far rifletterc Mourinho. Perché al di là dell'imminente arrivo del centravanti belga, questa squadra ha diversi problemi .

Il primo, già evidenziato, in porta: Rui Patricio ha smesso ormai da tempo di essere la certezza che guidò i giallorossi nella cavalcata del primo anno in Conference League e Svilar non sembra ancora pronto per avanzare una candidatura al posto di titolare. Per lunghi tratti la Roma è sembrata ricalcare da vicino quella non entusiasmante della passata stagione. Lungo giropallia lentissimo nel tentativo di individuare lince di passaggio che venendo meno portano all'inevitabile lancio lungo di Mancini a saltare la mediana, sponda di Belotti (sempre generoso) e a turno Dybala o Pellegrini che provano ad approfittarne. L'esperimento di Mou è fallito: tre centrali, più due monopasso come Paredes e Cristante, due esterni che non saltano mai l'uomo rendono la squadra troppo prevedibile.