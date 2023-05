È partito l’assalto al posto in prima fila: la carica dei 25mila, obiettivo Budapest

La Roma è in finale di Europa League e parte la caccia al biglietto per l'accesso alla Puskás

Aréna, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Uefa li metterà in vendita on-line nelle prossime ore, anche se la prima fase di vendita per i tifosi neutrali è già cominciata il 21 aprile ed è stata disponibile fino al 28 dello stesso mese. I tagliandi riservati al pubblico "di parte" avranno quattro categorie di prezzi: 40 euro, 65, 100, e 150. I biglietti riservati agli spettatori con disabilità sono venduti a 40 euro (comprensivi di uno gratuito destinato all'accompagnatore). Sarà possibile richiederne fino a quattro a persona e ne saranno immessi sul mercato un totale di 46.800 su 63.000. Le due squadre che hanno raggiunto la finale riceveranno 15.000 biglietti a testa, gli altri li venderà la Uefa. Saranno tutti consegnati tramite l'app ufficiale. Nel computo totale, bisogna considerare che una corposa percentuale sarà assegnata al comitato organizzatore locale. Ma adesso che gli uomini di Mourinho dovranno presentarsi certamente a Budepest per giocare la loro seconda finale in un anno, i siti di ricerca voli stanno registrando un impressionante aumento di clic provenienti dalla Capitale che comporta un automatico aumento dei costi. In attesa che vengano pianificati i charter dalle agenzie di viaggio, c'è già chi si è organizzato con partenza il giorno prima da Roma e tornado il 1° giugno pomeriggio. Per adesso la tratta è coperta WizzAir e Ryanair, il volo con partenza il 30/05 alle 22.20 e ritorno il 01/06 alle 15.30 costa 450 euro e impiega un'ora e 45 minuti. L'alternativa è lo scalo a Monaco di Baviera operato da Lufthansa con partenza alle 19 e arrivo nella capitale ungherese alle 23.40 del 30 maggio.