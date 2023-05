E oggi tocca ai “bambini” Missori e Tahirovic dal via

Contro il Bologna José Mourinho si affida ai “bambini” della Primavera perché in testa ha solo la gara di giovedì con il Bayer Leverkusen. Rischiare ulteriori infortuni sarebbe deleterio ed ecco che il portoghese chiede sei dei ragazzi di Guidi: Majchrzak, Del Bello, Missori, Faticanti, Falasca e Keramitsis. Ha lasciato a riposo Dybala ancora alle prese con il dolore alla caviglia e Rui Patricio che verrà sostituito da Svilar. Ha in mente di proporre un turnover pesante , dando la possibilità a Missori e Tahirovic di partite titolari. Per il giovane romano (e romanista) si tratterebbe della prima volta da titolare. È un esterno destro che può giocare sia terzino sia quinto di centrocampo (a sinistra ci sarà Zalewski), ma potrebbe ricoprire anche il ruolo di mezzala.

L’altra sorpresa - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - sarà Tahirovic: in lui José vede qualcosa che gli ricorda Thiago Motta. Nei suoi ultimi mesi in giallorosso Paulo Fonseca gli ha permesso di allenarsi con la squadra. Poi, lo ha notato Mourinho che ha accelerato il processo di crescita. Nel corso della stagione ha totalizzato 8 presenze in Serie A, oggi potrebbe tornare utile per dare le geometrie a centrocampo. Di piede destro, veloce e molto tecnico, giocherà accanto a Bove e Pellegrini, il capitano sarà arretrato per dare spazio in attacco a Solbakken e Abraham.