E lo Special se la prende con Orsato: “È bravo ma manca un rigore gigante”

Un pari che lo soddisfa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Per come è arrivato, perché "siamo andati più vicini a vincerla che a perderla" e soprattutto per i giovani lanciati dal 1': "Mi emozionano". Guai però a parlargli di episodi. Perché allora Mourinho arriccia il naso e rimarca come nella ripresa "c'era un rigore gigante su Ibanez. Ora vedo - davanti ai microfoni di Dazn - invece che state facendo vedere il fallo di Camara. Del fallo di Palomino su Dybala avete dato tanti replay come questa azione di Mady ammonito? Ci sono stati dieci replay, poi l'ammonizione è giusta, è andato sulla palla ma con aggressività. Orsato? Non mi ha detto nulla. E un bravo arbitro, gli piace venire da me per far vedere a tutti che comanda. Ha sbagliato sul rigore, lui come il Var che non è intervenuto. Ma se mi chiedete se lo rivoglio la prossima partita dico di sì". Bastone e carota, nel più classico dello Special style.