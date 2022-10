È la settimana delle risposte

Tre partite in sette giorni e senza molto riposo. È il momento più importante che va affrontato con assenze rilevanti scrive Paolo Liguori su Il Messaggero. Resta che le tre gare sono una escalation: a Verona, per restare a contatto dell’alta classifica, col Ludogorets per restare in Europa League e il derby con la Lazio, che ha in palio morale e supremazia cittadina. Sette giorni per misurare gli effetti del gran lavoro di Mou. Si sottolinea che gli attaccanti giallorossi segnano poco: vero, soprattutto in rapporto all’enorme quantità di occasioni. Ma agli attaccanti Mourinho fa fare un grande lavoro di contrasto e contenimento, la difesa è molto protetta, ma non ci deve meravigliare se Abraham, Zaniolo, Pellegrini e Belotti sono imprecisi. È la coperta corta a centrocampo e col senno di poi (sono specialisti gli sciocchi) viene la conferma che Frattesi sarebbe stato decisivo.Ma si deve andare avanti. E oggi dal Verona dobbiamo aspettarci lo stesso trattamento che ci ha riservato la Samp. Mostreranno forza e aggressività.