E il mondo del calcio applaude Ranieri. Capello: “C’è chi gli dava del bollito”

Claudio Ranieri si è preso la Roma, o meglio l’ha ripresa, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Aveva detto di non essere Harry Potter, ma se quello che ha fatto in queste settimane non è una vera e propria magia poco ci manca. La vittoria nel derby certifica ancora di più il suo status e in giro per il mondo arrivano i complimenti. The Guardian – uno dei quotidiani inglesi più importanti – lo elogia in un articolo: «In caso di emergenza non rompere il vetro basta chiamare Claudio». In Spagna lo hanno definito ‘eterno’. C’è gloria anche in Portogallo. Il sito sportivo Tribuna Expresso gli dedica un bellissimo editoriale: "La Roma era nei guai e Ranieri ha lasciato la ‘pensione’, si è messo il casco da pompiere e ora lo chiamano re". Dopo il 2-0 contro la Lazio è stato anche protagonista di un siparietto con Massimo Ambrosini che prima di andare in onda gli fa i complimenti e poi gli chiede: "Come sta?". Claudio sorride e risponde con una delle sue solite battute: "Quando si vince sto bene, non so perché. Il mio è un mestiere bellissimo se non ci fosse la partita della domenica". Un’altra icona del calcio italiano ha parlato di lui. Fabio Capello – in un’intervista a Radio Rai – ha speso parole al miele: "Tante volte, in questi casi, si dice che un allenatore è bollito. Era bollito Ancelotti che ora al Real sta vincendo tutto, era bollito Ranieri che sta facendo bene a Roma. L'esperienza è una qualità importante". Gli applausi arrivano anche da Zibì Boniek: "La Lazio gioca bene, ma Sir Claudio ha impostato la squadra alla grande. Pressing basso, contropiede e 2-0 alla fine. Grande spettacolo".