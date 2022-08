È il momento della Joya: Tammy ricambia il favore

E chissà cosa avrebbe detto José se non avesse realizzato la rete del pareggio. Lo Special One vuole sempre di più , usa la tecnica del bastone e carota per stimolarlo e farlo rendere al meglio.

Ieri è servita, perché l’inglese ha cambiato registro : è stato più presente in attacco e, soprattutto, altruista. Al primo gol di Dybala colpisce lui di testa un lancio dalla difesa di Zalewski, la spizzata innesca la discesa del 21 giallorosso verso la porta. Dopo 14 minuti, invece, sarebbe potuta essere sua la gloria: manda fuori tempo Marrone, entra in area e tira, il portiere para, Paulo trova il raddoppio.

Nel secondo tempo Tammy va alla disperata ricerca del gol numero 29 con la Roma: dribbling in area, discese dalla trequarti, tiri dalla distanza. Tutto inutile, deve accontentarsi di un assist e mezzo e di tre punti che per una notte mettono i giallorossi al primo post in classifica. All’80’ fa posto a Belotti che fa il suo esordio in giallorosso, Tammy intanto si abbraccia Mou.