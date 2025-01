È il giorno di Rensch. Ryan rischia di tornare

L'olandese è pronto a sbarcare nella Capitale. Il portiere invece rischia di rimanerci a causa delle visite mediche non superate

È il giorno di Rensch. La fumata bianca è arrivata ieri e oggi è pronto a sbarcare nella Capitale. Come scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, limati gli ultimi dettagli: la Roma versa nelle casse dell'Ajax circa 6 milioni compresi dei bonus facili da ottenere. Già questa estate era finito nel mirino del ds francese, ma l'alta richiesta dei lancieri (15 milioni) ha frenato l'operazione. Battuta la concorrenza del Marsiglia e del Napoli. Ieri doveva essere il giorno dell'arrivo a Fiumicino di Gollini. Accordo trovato con l'Atalanta e lui è pronto a firmare fino al 2027. Ma è tutto fermo, prima deve concretizzarsi la cessione di Ryan al Lens che però ha subito un rallentamento. I francesi hanno chiesto un supplemento di visite mediche a causa di un problema al ginocchio. La Roma poi, ha deciso di affiancarsi al ricorso fatto dai tifosi presso il tar di Udine per far aprire il settore ospiti del Bluenergy Stadium anche ai residenti nel Lazio.